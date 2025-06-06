La Scala Tiyatrosu'nda 'Özgür Filistin' Sloganı Nedeniyle Gerilim

İtalya'nın dünyaca ünlü La Scala Tiyatrosu'nda, bir temsil öncesinde "Özgür Filistin" diye bağırdığı için işten çıkarılan yer gösterici personel için Filistin lehine destek gösterisi yapıldı.

CUB sendikasına bağlı birkaç yüz kişilik bir gösterici grubu, 4 Mayıs'ta Başbakan Giorgia Meloni'nin de katıldığı bir temsil öncesinde "Özgür Filistin" diye bağırdığı için işten çıkarılan tiyatro çalışanına destek için Milano kentindeki tarihi sahnenin önünde bir araya geldi.

Ellerinde Filistin ve sendika bayraklarını taşıyan göstericiler, Filistin'e desteğini açıklayan yer göstericinin işten çıkarılması ve aynı zamanda İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını protesto etti.

CUB sendikasının girişimiyle La Scala Tiyatrosu'nda temsil başlamadan önce sahneye "Savaşı durdurun" ifadesi ile ünlü İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin "E vo gridando: pace! E vo gridando amor! (Ve bağırıyorum: barış! ve bağırıyorum: sevgi!)" ifadeleri yansıtıldı.

Temsili izlemeye gelen izleyiciler de bu sözlerin sahneye yansıtılmasını alkışlarla karşıladı.

4 Mayıs'ta bir temsil için Başbakan Meloni, kraliyet locasına giriş yaptığı sırada, yer gösterici olarak çalışan 24 yaşında bir öğrenci, "Özgür Filistin" şeklinde slogan atmıştı. Bunun üzerine güvenlik güçleri, genç kızı tarihi tiyatrodan uzaklaştırmıştı.

La Scala Tiyatrosu yönetimi de genç kızı iş yeri kurallarına uymadığı gerekçesiyle işine son vermişti. Bu durum kamuoyunda büyük tepki uyandırmıştı.