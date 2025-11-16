Haberler

La Nina Hava Olayları Güneydoğu Asya'yı Tehdit Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilim insanları, 2024 Aralık ayında ortaya çıkacak La Nina hava olaylarının Güneydoğu Asya'da ölümcül kasırgalar ve aşırı hava koşullarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. AccuWeather uzmanı Jason Nicholls, Filipinler ve Avustralya'da dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Bilim insanları, Aralık 2024'te ortaya çıkan ve gezegeni serinleten La Nina hava olaylarının Güneydoğu Asya'da ölümcül kasırgalara ve aşırı hava koşullarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

The Independent gazetesinin haberine göre, dünya çapında hava tahmini hizmeti veren AccuWeather'ın hava tahmin uzmanı Jason Nicholls, La Nina hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Nicholls, La Nina'nın dünyanın çeşitli bölgelerinde şiddetli yağışlara ve soğuk hava koşullarına neden olduğunu aktardı.

La Nina'nın Güneydoğu Asya'da ölümcül hava olaylarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulunan Nicholls, en büyük endişenin, kasım ayında arka arkaya iki tayfunun vurduğu Filipinler üzerinde yoğunlaştığını belirtti.

Nicholls, "(Filipinler'i) İki kez tayfun vurdu. Bu nedenle Filipinler endişe duyulabilecek bölgelerden biri." şeklinde konuştu.

Ayrıca Avustralya'nın doğusunun da aşırı hava koşullarının etkisine maruz kalabileceğini söyleyen Nicholls, "Önümüzdeki birkaç ay içinde Avustralya'nın doğusunda sel riski bulunuyor." şeklinde konuştu.

Nicholls, Avustralya'da özellikle kasım sonu ile aralık döneminde dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

Meteorologlar, La Nina hava olaylarının ekim ayında ABD ve Karayipler'de etkili olan Melissa Kasırgası'nın güçlenmesini sağladığını düşünüyor.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
Suriye'de ortalık karıştı! YPG ile ordu arasında çatışmalar yaşanıyor

Çatışmalar şiddetlendi, takviye birlikler gönderiliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2-0'lık yenilgi sonrası ülkede ortalık karıştı

2-0'lık maç sonrası ülkede ortalık karıştı
Börekçideki kadın cinayetinde korkunç 'kilometre' detayı

Börekçideki vahşette korkunç "kilometre" detayı
3 çocuğunu katleden cani, eşine 'Çocuklar kara toprak oldu' yazılı mesaj atmış

3 evladının canına kıydıktan sonra eşine gönderdiği mesaj kan dondurdu
Doğal gaz projeleri için 2 ildeki arazilere el konulacak

Dev proje için 2 ildeki arazilere el konulacak
2-0'lık yenilgi sonrası ülkede ortalık karıştı

2-0'lık maç sonrası ülkede ortalık karıştı
ABD polisi tarafından vurulan Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi

ABD polisinin vurduğu Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi
Bulgaristan teknik direktörü, A Milli Takımımız hakkında söyledikleriyle gönülleri fethetti

A Milli Takımımız hakkında söyledikleriyle gönülleri fethetti
ABD-Venezuela gerilimine bir ülke daha dahil oldu: Bizi kimse sindiremez

Bölgede savaş çanları çalıyor! Gerilime bir ülke daha dahil oldu
Dünyaca ünlü otomobil markası 12 bin 352 aracını geri çağırdı

Dünyaca ünlü otomobil markası binlerce aracını geri çağırdı
A Milli Takım kadrosunda değişiklik

A Milli Takım kadrosunda değişiklik! Yıldız isim sakatlandı
İBB iddianamesinde gözlerden kaçan detay! Aralarında dikkat çeken isimler var

İBB iddianamesinde gözlerden kaçan detay!
Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu

Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu
39'luk Dzeko attığı gollerle tarih yazıyor! Adım adım Dünya Kupası

39'luk Dzeko tarih yazıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.