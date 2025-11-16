La Nina Hava Olayları Güneydoğu Asya'yı Tehdit Ediyor

Bilim insanları, Aralık 2024'te ortaya çıkan ve gezegeni serinleten La Nina hava olaylarının Güneydoğu Asya'da ölümcül kasırgalara ve aşırı hava koşullarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

The Independent gazetesinin haberine göre, dünya çapında hava tahmini hizmeti veren AccuWeather'ın hava tahmin uzmanı Jason Nicholls, La Nina hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Nicholls, La Nina'nın dünyanın çeşitli bölgelerinde şiddetli yağışlara ve soğuk hava koşullarına neden olduğunu aktardı.

La Nina'nın Güneydoğu Asya'da ölümcül hava olaylarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulunan Nicholls, en büyük endişenin, kasım ayında arka arkaya iki tayfunun vurduğu Filipinler üzerinde yoğunlaştığını belirtti.

Nicholls, "(Filipinler'i) İki kez tayfun vurdu. Bu nedenle Filipinler endişe duyulabilecek bölgelerden biri." şeklinde konuştu.

Ayrıca Avustralya'nın doğusunun da aşırı hava koşullarının etkisine maruz kalabileceğini söyleyen Nicholls, "Önümüzdeki birkaç ay içinde Avustralya'nın doğusunda sel riski bulunuyor." şeklinde konuştu.

Nicholls, Avustralya'da özellikle kasım sonu ile aralık döneminde dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

Meteorologlar, La Nina hava olaylarının ekim ayında ABD ve Karayipler'de etkili olan Melissa Kasırgası'nın güçlenmesini sağladığını düşünüyor.