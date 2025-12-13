Kolombiya'nın La Guajira bölgesinin etkileyici manzarası çöp yığınlarıyla gölgeleniyor

Kolombiya'nın kuzey ucundaki La Guajira yönetim bölgesi, büyüleyici manzaralarıyla ün salmış olsa da bölgenin etrafını saran plastik ve çöp yığınları giderek daha görünür bir sorun haline geliyor.

La Guajira, bakır rengi plajları, çöl manzaraları ve Wayuu halkının köklü kültürü sayesinde her yıl yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Çöl yollarında rüzgara takılan plastik poşetler ve etrafa savrulmuş çöp yığınları, giderek daha görünür hale gelirken bu durum, La Guajira'nın turistik imajıyla da büyük tezat oluşturuyor.

Kolombiya'nın en büyük yerli topluluğu Wayuu halkının kültürünün yaşatıldığı, belgesel tarzı filmlere ilham kaynağı olan, müzikte ise ülkenin en önemli türlerinden Cumbia ve Vallenato'nun doğuşuna ev sahipliği yapan La Guajira, plastik ve çöp yığınlarıyla mücadele ediyor.

La Guajira'ya bağlı Maicao ve Uribia gibi kentlerin çevresinde yoğun atık kirliliği yaşanırken, buna karşılık yetersiz altyapı yatırımları mevcut sosyal sorunları daha da derinleştiriyor.

AA muhabirleri, kentlerdeki çöp yığınlarını ve susuzluğun yol açtığı çevre felaketini yerinde görüntüledi.

Kuraklık ve su krizi: Halkın hayati mücadelesi

Wayuu halkı için Kolombiya'nın en yoksul ikinci bölgesinde yaşam mücadelesi giderek zorlaşıyor.

La Guajira, yıl boyunca çok az yağış alan, sıcak ve kurak bir yarımada olarak biliniyor. Bazı dönemlerde 5 yıl boyunca hiç yağmur yağmadığı, kayıtlarda yer alıyor.

Wayuu halkı suyu çoğunlukla kendi açtıkları kuyulardan ya da çevredeki derelerden temin etse de su kaynaklarının önemli bir kısmının ya kuruduğu ya da ciddi şekilde kirlendiği, yerel medyada sıkça yer alıyor.

Bölgedeki kronik su sıkıntısına başlıca gerekçe olarak, ülkenin en büyük kömür üreticisi ve en büyük açık ocak kömür madeni olan El Cerrejon'un faaliyetleri gösteriliyor.

Madenin günlük 17 ila 30 milyon litre su tükettiği ve bu miktarın, bölge halkının hayatta kalabilmek için ihtiyaç duyduğu suya eşdeğer olduğu belirtiliyor.

Plastik yığınları kentlere "açık çöplük" görünümü veriyor

La Guajira'nın kültürel açıdan en zengin kentlerinden biri olarak bilinen ve Wayuu halkının el sanatlarıyla ün kazanan Uribia, çevresini saran açık çöp yığınlarıyla mücadele ediyor.

Kolombiya'nın yerli başkenti olarak kabul edilen Uribia, estetik açıdan zengin bir görünüme sahip olsa da ağaçlara takılan plastik torbalar ve çöp dolu çukurlar, manzaranın bir parçası haline geliyor.

Çöp yığınlarının arasında yürüyen küçük yaştaki çocuklar ve hemen yanı başındaki baraka tipi evlerde yaşayanlar, onlarca hastalıkla mücadele ediyor.

Tehlike çanları ve çözüm önerileri

Uzmanlar ve bölge halkı, La Guajira'nın hem doğal hem de kültürel açıdan büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgularken bölgede köklü bir değişimin şart olduğu konusunda hemfikir.

Öne çıkan çözüm önerileri, bölgenin çevresel ve sosyal sorunlarını hafifletmeyi amaçlarken ilk adım olarak atık yönetimini düzenlemek için geri dönüşüm ve çöp toplama şirketlerinin kurulması gerektiği belirtiliyor.

Kentlerin temizlenebilmesi için her mahalleye geri dönüşüm ünitelerinin yerleştirilmesi, kirliliğin azaltılması açısından kritik bir adım olarak görülürken çevresel yükü hafifletmek amacıyla tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir alternatiflerin teşvik edilmesi de güçlü bir çözüm önerisi olarak öne çıkıyor.

Bölgenin en büyük sorunlarından biri olan su kıtlığını gidermek amacıyla, hükümetin deniz suyunu arıtarak içilebilir hale getiren tesislere yatırım yapması da gündemde.

El Cerrejon madeninin, kullandığı temiz suyun bir kısmını bölge halkıyla paylaşmasının zorunlu hale getirilmesi de La Guajiralıların beklentileri arasında yer alıyor.