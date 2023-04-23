'LA BOHEME' OPERASI AKM'DE SANATSEVERLERLE BULUŞTU

İSTANBUL Devlet Opera ve Balesi'nin (İDOB) sahneye koyduğu "La Boheme" operası, Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin başyapıtlarından biri olarak kabul edilen ve dünyada en çok sahnelenen operaların arasında yer alan "La Boheme" dün akşam Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluştu. Evin Atik'in sahneye koyduğu eserde, orkestrayı İbrahim Yazıcı, çocuk korosunu ise Sercan Gazeroğlu yönetti. Koreografisi Şebnem Şenel'e ait operanın dekor tasarımını Çağda Çitkaya, kostüm tasarımını Sevtaç Demirer, ışık tasarımını ise Serkan Şentürk yaptı.

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-Operadan görüntüler