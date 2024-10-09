L'Oréal Türkiye'nin 'Bilim Kadınları İçin' Programı'nda dört bilim kadınına ödül

'DÜNYANIN bilime, bilimin kadınlara ihtiyacı var' yaklaşımıyla L'Oréal Türkiye'nin UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğiyle yürüttüğü, Türkiye'nin en uzun soluklu kurumsal sosyal sorumluluk projelerinden olan 'Bilim Kadınları İçin' Programı 22'nci yılında. Bilimde cinsiyet eşitliğini desteklemek, bilim kadınlarının başarılarını görünür kılmak ve yeni nesillere ilham kaynağı olmak için L'Oréal Türkiye'nin 'Bilim Kadınları İçin' Programı'nda genç ve yetenekli dört bilim kadını projeleri ile ödüle layık görüldü.

L'Oréal Türkiye, genç bilim kadınlarını desteklemek ve bilim dünyasında daha fazla kadının sesini duyurmasını sağlamak amacıyla UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğiyle 'Bilim Kadınları İçin' Programı'nı 22 yıldır yürütüyor. Geçen yıl projenin kapsamını, üniversiteli genç kadınlara yönelik mentorluk programıyla genişleten L'Oréal Türkiye, bu yıl ise Young Guru Academy (YGA) iş birliği ile ortaokul öğrencilerini vicdanlı bilimle tanıştırıyor. Şirket, bugüne kadar Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bir üniversiteden 'Bilim Kadınları İçin' Programı'ndan ödül alan bir bilim kadını bulunmadığını belirtti. L'Oréal Türkiye, bölgede geleceğin bilim insanlarının yetişmesine katkıda bulunmak için Doğu Anadolu'daki dezavantajlı bölgelerde eğitimini sürdüren bine yakın çocuğu Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Harvard & MIT'de öğretim üyeliği yapmış olan Prof. Dr. Mehmet Toner, Psikolog ve Yazar Prof. Doğan Cüceloğlu ve Eğitim Politikaları Danışmanı Sevinç Atabay danışmanlığında üretilen bilim seti ile buluşturacak.

640 NOBEL BİLİM ÖDÜLÜ'NDEN YALNIZCA 26'SI KADINLARA VERİLDİ

1901'den bu yana fizik, kimya ve tıp alanlarında verilen 640 Nobel bilim ödülünden yalnızca 26'sı kadınlara verildi; bu kadınlardan 7'si Nobel'den önce L'Oréal Grup Bilim Kadınları İçin Programı tarafından ödüllendirildi. Türkiye'de ise, dünya literatürüne damga vuran pek çok başarılı bilim kadınından henüz Nobel kazanan bir Türk bilim kadını bulunmuyor. L'Oréal Türkiye ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğiyle hayata geçirilen 'Bilim Kadınları İçin' programı, 40 yaş altı genç ve yetenekli bilim kadınlarının başarılarını taçlandırarak, onların projelerinin dünya çapında duyulmasına fırsat sağlıyor.

Bu yıl, L'Oréal Türkiye, program kapsamında ödül kazanan 4 bilim kadınına 200 bin TL destek sağlayarak, bu ilham verici yolculuklarında projelerini hayata geçirmeleri için katkı sundu.

GÖKÇEN: BUGÜNE KADAR 124 BİLİM KADININA DESTEK OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ

L'Oréal Türkiye 22 yılda 124 bilim kadınını ödüllendirdi. 'Bilim Kadınları İçin' Ödül Töreni'nde programa ilişkin konuşan L'Oréal Türkiye Ülke Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen, "Bilimde kuvvetli olan toplumların her zaman bir basamak daha önde olduğu yadsınamaz bir gerçek. Ülkemizde araştırmaları ile bilim dünyasında çığır açan, ancak başarılarını yeterince duyuramayan bilim kadınlarımız var. L'Oréal Türkiye olarak UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğimiz ile 22 yıldır değerli bilim kadınlarımızın projelerini ödül ile taçlandırıyor, onların bilinirliği artırmak ve cam tavanları kırmalarını desteklemek için çalışıyoruz. 'Dünyanın Bilime, Bilimin de Kadınlara İhtiyacı Var' yaklaşımımız ile "Bilim Kadınları İçin" Programı'mız kapsamında bugüne kadar 124 bilim kadınına destek olmaktan gurur duyuyoruz. Gönül hedefimiz, bir gün Türk bir bilim kadının da Nobel bilim ödülü aldığını duyabilmek. Ülkemizin başarılı bilim kadınlarının hak ettiği bilinirliği sağlamak, daha çok öğrenciye bilim kadını olmaları için ilham vermek, bilimde cinsiyet eşitliği için mücadele etmek tutkusuyla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

'HER ADIMIMIZDA BİLİMDEN GÜÇ ALDIK'

'Bilim Kadınları İçin' Programı kapsamında bilim kadınlarını desteklemenin yanı sıra, geçtiğimiz yıl başlattıkları mentorluk programı ile üniversite öğrencilerine de ulaşarak programın kapsamını daha da genişlettiklerini belirten Gökçen, "Bu yıl, bilimsel bakış açısının erken yaşlarda kazanılmasının öneminin altını çizerek, yaklaşık 25 yıldır ülkemize donanımlı gençler kazandırmak için faaliyet gösteren Young Guru Academy tarafından hayata geçirilen 'Bilim Seferberliği'ne destek oluyoruz. 22 yıldır devam eden 'Bilim Kadınları İçin' Programımızda Doğu Anadolu'daki bir üniversiteden bir bilim kadını henüz ödül kazanmış değil. Biz de bu durumun değişmesi hedefiyle küçük bir ışık yakmak istedik. YGA tarafından belirlenen Doğu Anadolu'daki dezavantajlı bölgelerde eğitimini sürdüren bine yakın çocuğumuzu bilim setleri ile buluşturarak, çocuklarımızın bilimsel bakış açısı kazanmasına, onların merak duygusunun bilime yönelmesine ve geleceğin bilim insanlarının yetişmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bölgedeki başarının ve potansiyelin bilimsel çalışmalarla daha fazla tanınır hale gelmesini arzu ediyoruz. L'Oréal Türkiye olarak bugüne kadar her adımımızda bilimden güç aldık, bilimin de ışığının her noktada daha çok yanması için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

2016 yılında 'L'Oréal-UNESCO Ulusal Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursu'nun, bir yıl sonra da küresel çapta her yıl sadece 15 kişiye verilen 'L'Oréal Uluslararası Yükselen Yetenek Ödülü'nün sahibi, Türkiye'de uzay radyasyon testlerinin yapıldığı ilk merkez olma özelliğini taşıyan, ODTÜ Uzay ve Hızlandırıcı Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (İVME-R) müdürü Prof. Dr. Bilge Demirköz, ödül töreninin onur konuğu oldu.

DEMİRKÖZ: BİLİM KADINLARININ GÖRÜNÜR OLMALARINA DESTEK SAĞLIYOR

Prof. Dr. Bilge Demirköz de "Bilim Kadınları İçin Programı sayesinde çalışkan, cevval, kendine özgüveni olan ve bu dünyayı bilimin ışığı ile aydınlatmaya kararlı bilim kadınlarıyla tanıştım. Hem ülkemizde hem de dünyada bilim kadınlarının önünü açacak, onları maddi ve manevi yüreklendirecek yeteri kadar program bulunmuyor. L'Oréal Türkiye'nin, büyük bir istikrarla 22 yıldır biz bilim kadınlarını desteklemesi bu açıdan çok değerli. Ben de bu program sayesinde işine aşık ve bu dünyayı bilimin ışığı ile aydınlatmaya kararlı bilim kadınları ile tanıştım. Hala sık sık kendileriyle görüşüyor, fikir alışverişi yapma imkanı buluyorum. Bu program sadece bilimsel projeleri hayata geçirmemize değil; aynı zamanda kadınların toplumdaki yerini de sağlamlaştırarak bilim kadınlarının görünür olmalarını, yollarında güçlü adımlar ile ilerlemelerine destek sağlıyor" ifadelerini kullandı.

PROGRAMDAN ÖDÜL ALAN 124 KADINDAN 98'İ PROFESÖR VE DOÇENT

YÖK tarafından açıklanan 2023 -2024 eğitim öğretim dönemi verilerine göre Türkiye'deki üniversitelerde doktor öğretim üyelerinin yüzde 47,4'ü, doçentlerin ve profesörlerin yüzde 34,3'ü kadınlardan oluşuyor. Kadınlar, akademik dünyada ilerledikçe daha az temsil ediliyorlar. Bu durum 'Bilim Kadınları İçin' Programı'ndan ödül alan kadınlar için pozitif yönde değişim imkanı yaratıyor. Bu zamana kadar 'Bilim Kadınları İçin' programından ödül alan toplam 124 bilim kadınından 98'i bugün Profesör ve Doçent olarak kariyerlerini sürdürüyor. L'Oréal Türkiye, bilim dünyasındaki kadınlara sunduğu maddi, ancak daha önemlisi manevi destek ile kadınlara destek oluyor.

4 BİLİM KADININDAN 4 BİLİM PROJESİ

Dr. Ece Öztürk, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi & Translasyonel Tıp Araştırma Merkezi projesinde kanser metastazlarına odaklı tedavinin yolu açılıyor. Proje günümüzün en zorlu hastalıklarından olan kanserin en yaygın türleri arasında yer alan meme kanseri mücadele konusunda daha isabetli tedaviler uygulanmasının yolunu açmayı hedefliyor.

Doç Dr. Esra Bilgin Şimşek, Gebze Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü projesinde atık suyu temizliyor, yeşil hidrojen üretiyor. Su kaynaklarındaki kirliliğin ortadan kaldırılmasına odaklanarak, atık sudaki dirençli kirleticileri arıtırken, yeşil hidrojenden enerji üretmeyi hedefliyor. Geliştirilen çevre dostu temelli arıtma ve enerji üretim sisteminin 1-2 yıl laboratuvar, 4-5 yıl da pilot ölçekli geliştirme sürecinin ardından ticarileşmesi hedefleniyor.

Dr. Gülşah Merve Kılınç, Hacettepe Üniversitesi, Biyoinformatik Ana Bilim Dalı projesinde antik DNA'yı araştırarak günümüze ışık tutuyor. Antik DNA, canlı olmayan diş, saç ve kemik gibi materyallerden elde edilerek köken ve diğer canlılarla olan ilişkiler hakkında önemli bilgiler sunuyor. Proje kapsamında 6 bin ve 1 bin yıl önce yaşamış insanların diş ve diş taşlarından elde edilen antik DNA ile insan ağız mikrobiyotasının ve genetik yapısının zaman içindeki değişimini inceliyor. Elde edilen bulgularla günümüzdeki ağız mikrobiyotasının evrimi ve günümüzdeki hastalıklarla bağlantısına da yardımcı olması amaçlanıyor.

Dr. Zeliha Soran Erdem, Abdullah Gül Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Bölümü projesinde doğa dostu LCD ekran teknolojisi geliştiriyor. Bitkilerin doğal özelliklerinden faydalanarak optik alanında geliştirdiği proje ile aydınlatma sistemlerinde doğa dostu ve insan sağlığına uyumlu LED'lerin sürdürülebilir teknolojinin temel taşlarından olacağını düşünüyor. Günümüzde sokak-ev aydınlatmalarından telefon, tablet ve bilgisayar ekranlarına kadar yaygın olarak kullanılan LED sistemlerinde beyaz ışık üretiliyor. Geliştirilen proje ile ileride daha fazla bitkinin optik alanında kullanılabilmesi ve biyomedikal uygulamalardan sokak aydınlatmalarına kadar geniş bir yelpazede fayda sağlanabilmesi hedefleniyor.