L'oreal Ceo'su: Çin Pazarına Güvenimiz Güçleniyor

PARİS, 3 Nisan (Xinhua) -- L'Oreal Kuzey Asya Bölgesi Başkanı ve L'Oreal Çin'in CEO'su Fabrice Megarbane, firmasının genel olarak kısa ve uzun vadede Çin konusunda iyimser, emin ve hırslı olduğunu söyledi.

PARİS, 3 Nisan (Xinhua) -- L'Oreal Kuzey Asya Bölgesi Başkanı ve L'Oreal Çin'in CEO'su Fabrice Megarbane, firmasının genel olarak kısa ve uzun vadede Çin konusunda iyimser, emin ve hırslı olduğunu söyledi.

Megarbane, kısa süre önce Xinhua ile yaptığı söyleşide, Çin'in Kovid-19'a müdahalesini optimize etmesinden sonra şirketin "piyasadaki potansiyel fırsatları gördüğünü", bunun da şirketi "Çin'in ekonomik görünümü ve beklentiler konusunda çok daha kendinden emin hale getirdiğini" dile getirdi.

L'Oreal, Çin ana karası pazarına 1997'de girdi. Firmanın 2022 verilerine göre, L'Oreal hala hem tüm dünyada hem de Çin'de güçlü şekilde piyasanın üzerinde performans sergilemeyi sürdürüyor.

Şirket, Çin'de tüm yıl boyunca ve dünyanın en büyük alışveriş festivali olan "Çifte 11" (11 Kasım) sırasında güçlü çevrimdışı ve çevrimiçi pazar payı elde etti.

Megarbane, "L'Oreal Çin'in ikinci 25 yılının başlangıcında Çin'in ekonomik kalkınma yol haritasıyla son derece uyumlu şekilde yeni bir inovasyon odaklı ve yüksek kaliteli kalkınma dönemine giriyoruz" ifadelerini kullandı.

CEO, yeni tüketici potansiyelinin ortaya çıkmaya devam etmesiyle L'Oreal'in 2030 yılına kadar ek 100 milyon yeni Çinli müşteriye ulaşmayı hedeflediğini belirtti.

Çin'i L'Oreal için "yeni yatırım simgesi" diye niteleyen Megarbane, şirketin "son 25 yılda Çin'e hep yatırımda bulunduğunu ve gelecekte de Çin'e yatırım yapmaya devam edeceğini" dile getirdi.

L'Oreal Çin CEO'su, "Reformun hızı giderek artıyor, uygulama verimliliği yükseliyor, Çin'in dışa açılma kapısı giderek genişliyor ve ticaret ortamı daha iyi hale geliyor. Bunlar Çin pazarına olan güvenimizi güçlendiriyor" diye konuştu.