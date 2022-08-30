Kyocera'nın kurucusu İnamori Kazuo yaşamını yitirdi Güncel Haberler Japon elektronik ve seramik üreticilerinden Kyocera şirketinin kurucusu İnamori Kazuo, hayatını kaybetti. Japon elektronik ve seramik üreticilerinden Kyocera şirketinin kurucusu İnamori Kazuo, hayatını kaybetti. Şirketten yapılan açıklamaya göre Kyocera'nın kurucusu ve onursal başkanı İnamori, 90 yaşında Kyoto'daki evinde yaşamını yitirdi. Kyoto kentinde 1959'da kurduğu şirketi uluslararası arenaya taşıyan İnamori, Japon mobil operatörlerinden KDDI Corp. firmasını da 1984'te kurmuştu Kyocera ince tip seramik, telekom ekipmanları, sıvı kristal paneller, görüntüleme cihazları, güneş enerji üretim sahalarında hizmet veriyor. 2010'da iflas eden Japan Airlines (JAL) başkanlığını, Japon hükümetinin talebiyle üstlenen İnamori, şirketi mali darboğazdan kurtarmıştı. İnamori, doğduğu güneybatıdaki Kagoşima eyaletinde mühendislik eğitimi almıştı. Güncel Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan Kyoto Japon Güncel Haberler

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