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Kyocera'nın kurucusu İnamori Kazuo yaşamını yitirdi

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Kyocera'nın kurucusu İnamori Kazuo yaşamını yitirdi

Japon elektronik ve seramik üreticilerinden Kyocera şirketinin kurucusu İnamori Kazuo, hayatını kaybetti.

Japon elektronik ve seramik üreticilerinden Kyocera şirketinin kurucusu İnamori Kazuo, hayatını kaybetti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Kyocera'nın kurucusu ve onursal başkanı İnamori, 90 yaşında Kyoto'daki evinde yaşamını yitirdi.

Kyoto kentinde 1959'da kurduğu şirketi uluslararası arenaya taşıyan İnamori, Japon mobil operatörlerinden KDDI Corp. firmasını da 1984'te kurmuştu

Kyocera ince tip seramik, telekom ekipmanları, sıvı kristal paneller, görüntüleme cihazları, güneş enerji üretim sahalarında hizmet veriyor.

2010'da iflas eden Japan Airlines (JAL) başkanlığını, Japon hükümetinin talebiyle üstlenen İnamori, şirketi mali darboğazdan kurtarmıştı.

İnamori, doğduğu güneybatıdaki Kagoşima eyaletinde mühendislik eğitimi almıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

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