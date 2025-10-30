KYK Yurtlarındaki Güvenlik Sorunları Öğrencileri Endişelendiriyor

(İSTANBUL) - Maltepe Mimar Sinan KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda kat tavanında meydana gelen çökme ve su baskını sonrasında ANKA Haber Ajansı'na konuşan bir öğrenci, elektrik tesisatının da etkilendiği belirterek, "Devletin 'güvenceli barınma' vaadiyle sunduğu KYK yurtlarında, temel yaşam ve can güvenliğimizin bu şekilde tehlikeye atılması kabul edilemez" sözleriyle bakım ve denetim eksikliğine tepki gösterdi.

Türkiye genelinde KYK yurtlarında barınma, altyapı ve güvenlik sorunlarına ilişkin öğrencilerin şikayetleri sürerken, İstanbul'un Maltepe İlçesi'nde bulunan Mimar Sinan KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda yaşanan bir olay, bu endişeleri yeniden gündeme getirdi. 27 Ekim Perşembe akşamı yurdun B Blok -1. katında, elektrik tesisatının da geçtiği tavanda çökme meydana geldi. Çökmenin ardından katı su bastı.

Yurtta kalan bir öğrenci, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, olay sırasında herhangi bir öğrencinin mahsur kalmadığını ancak çökme nedeniyle yangın ve elektrik çarpması riski yaşandığını belirtti. Öğrenci, "Elektrik kablolarının geçtiği ortak bir alanda bu şekilde bir çökme yaşanması hepimizi ciddi biçimde tedirgin etti. Bu olayın 'münferit bir arıza' olarak değerlendirilmemesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Öğrenci, uzun süredir bakım ve denetim eksikliklerinin yurt yaşamını olumsuz etkilediğini savunarak, "Devletin 'güvenceli barınma' vaadiyle sunduğu KYK yurtlarında, temel yaşam ve can güvenliğimizin bu şekilde tehlikeye atılması kabul edilemez" ifadesini kullandı. Olayın ardından yurt personeline bilgi verildiğini belirten öğrenci, yapılan müdahalenin "yüzeysel ve geçici" olduğunu, yurt yönetiminden hiçbir bilgilendirme yapılmadığını aktardı. Öğrenci, "Elektrik tesisatının zarar gördüğü bölgeyle ilgili bir açıklama veya uyarı bile yapılmadı. Üstelik olaydan birkaç saat sonra deprem oldu, büyük korku yaşadık" dedi.

"Binada, önleyici güvenlik anlayışının hala yerleşmemiş olması gerçekten kaygı verici"

Yurt yönetiminin "binanın 9-10 şiddetindeki depremlere dayanıklı olduğu" yönündeki iddialarını da hatırlatan öğrenci, bu iddiayı destekleyen bağımsız bilimsel raporun hiç paylaşılmadığını söyledi. Onarım sürecinin şeffaf yürütülmediğini vurgulayan öğrenci, "Bizce sorunların yaşandıktan sonra giderilmesi değil, yaşanmadan önce önlenmesi gerekiyor. Bu kadar ciddi risklerin olduğu bir binada, önleyici güvenlik anlayışının hala yerleşmemiş olması gerçekten kaygı verici" ifadelerini kullandı.

"Asansör düştü, temizlik yetersiz, eşyalar çalındı"

Aynı öğrenci, yurtta son dönemde artan teknik ve idari sorunlara da dikkati çekti. "Asansörler sık sık arızalanıyor. Yakın zamanda A Blok'taki bir asansör -3. kattan -6. kata düştü; şans eseri içinde kimse yoktu" dedi. Başka bir öğrencinin de asansör arızası nedeniyle içeride mahsur kaldığını, acil durum butonunun çalışmadığını ve güvenliğe kendilerinin haber verdiğini anlattı. Öğrenci, "Yurt yönetimi bu olaylarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı; sanki hiç yaşanmamış gibi davranıldı" diye konuştu.

Temizlik hizmetlerinin "yetersiz", yemeklerin ise "zaman zaman tam pişmemiş" olduğunu ileri süren öğrenci, "Yaz tatilinde birçok öğrencinin odasında kilitli olarak bıraktığı eşyalar çalındı. Benim de kışlık tüm eşyalarım kayboldu, toplamda 10 bin liradan fazla zararım var" dedi.

"Kendimizi güvende hissetmiyoruz"

Yurtta kalan öğrencilerin uzun süredir yönetimden kalıcı çözüm ve bilgilendirme beklediğini belirten öğrenci, "Bu durum yalnızca fiziksel değil, psikolojik olarak da yıpratıcı. Ailelerimize yaşananları anlattığımızda onlar da en az bizim kadar kaygılanıyor; çünkü biz burada kendimizi güvende hissetmiyoruz" dedi. Öğrenci, Mimar Sinan KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda ve Türkiye genelindeki tüm KYK yurtlarında; Kapsamlı bakım, onarım ve güvenlik denetimlerinin yapılmasını, elektrik, su ve asansör altyapısının yenilenmesini, olası risklere karşı acil müdahale protokollerinin oluşturulmasını, düzenli ve şeffaf bilgilendirme yapılmasını, öğrencilerin yaşam hakkının güvence altına alınmasını talep etti.

ANKA Haber Ajansı, KYK yurdunda yaşanan tavan çökmesi ve su baskını başta olmak üzere öğrencinin aktardığı endişeleri Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne sordu. Yaşanan tavan çökmesinin aşırı yağıştan kaynakladığı ve gerekli iyileştirici adımların atıldığı bilgisini veren yetkili, "Su baskını ve çökme İstanbul'da yaşanan fazla yağmurdan kaynaklandı. Zarar anlık olarak çözüldü. Yurtlarda herhangi bir sorun yok" açıklamasını yaptı.