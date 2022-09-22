KYK yurtlarında ücretsiz fiks menüye geçildi
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KYK yurtlarında öğrencilere sağlanan yemek ücret desteği kaldırıldı, onun yerine sabah ve akşam ücretsiz fiks menüye geçildi.
KYK yurtlarında öğrencilere sağlanan yemek ücret desteği kaldırıldı, onun yerine sabah ve akşam ücretsiz fiks menüye geçildi. Atılan bu adımı olumlu bulan da var, olumsuz bulan da.
KYK yurtlarında öğrencilere yemek ücret desteği kaldırılarak sabah ve akşam ücretsiz fiks menüye geçildi.
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel