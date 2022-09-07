Kyk Yurt Sonuçlarının Açıklandığını Duyuran Bakan Kasapoğlu: "En Yüksek Yerleştirme Oranını Gerçekleştirdik"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni eğitim öğretim yılı yurt yerleştirme sonuçları için “Tarihimizin en yüksek yerleştirme oranını gerçekleştirdik" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni eğitim öğretim yılı yurt yerleştirme sonuçları için "Tarihimizin en yüksek yerleştirme oranını gerçekleştirdik" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2022- 2023 eğitim öğretim yılı yurt yerleştirme sonuçlarına ilişkin bugün Cebeci Site Yurdu'nda açıklama yaptı.

Kasapoğlu, Kredi Yurtlar Kurumu'nun (KYK) yurt değerlendirmesinin tamamlandığını açıkladı. 41 ilin yerleştirme sonuçlarının ilk fazda tamamen bitirildiğini söyleyen Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Yıllık bazda en yüksek talebi almamış olmamıza rağmen birinci fazda tarihimizin en yüksek yerleştirme oranını gerçekleştirdik. Yerleştirme sonuçlarını dört fazda tamamlayacağız. Tarihimizin en yüksek yerleştirme oranını hamdolsun gerçekleştirdik. Birinci faz ilk yerleştirmemizde yüzde 80 rekor bir karşılama oranına hamdolsun imza attık. Bunu gururla ifade ediyorum"