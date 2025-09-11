(ANKARA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçlar, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulanabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üniversite öğrencilerinin Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, GSB Yurtları Yerleştirme Sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. Yurdunuza, yuvanıza hoş geldiniz! 13 Eylül saat 23.00'e kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın" ifadelerini kullandı.