Merkez Bankası faizi yükseltti

Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı
Bahçeli isim vermeden Rasim Ozan Kütahyalı'yı hedef aldı

Rasim Ozan Kütahyalı'nın iddiası Bahçeli'yi küplere bindirdi
Sırrı Süreyya Önder'den yeni haber! Başhekim canlı yayında açıkladı

Başhekim, Sırrı Süreyya Önder için kritik takvimi açıkladı
Bakan Yerlikaya'yı kızdıran iddia: Hukuk önünde tek tek hesap verecekler

Gece boyunca bu görüntüyü paylaştılar! Yerlikaya'yı kızdıran iddia

KYGM'den Protesto İddialarına Yanıt

KYGM'den Protesto İddialarına Yanıt
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı, protesto eylemlerine katılan üniversite öğrencilerinin yurtlardan atıldığına dair iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı. Bakanlık, herhangi bir öğrencinin bu gerekçeyle yurttan uzaklaştırılmadığını belirtti.

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden (KYGM), "Son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Protesto ve eylemlere katılan üniversite öğrencileri Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarından atılıyor' şeklindeki iddialar doğru değildir" açıklaması yapıldı.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Protesto ve eylemlere katılan üniversite öğrencileri Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarından atılıyor' şeklindeki iddialar doğru değildir. Bakanlığımıza bağlı 81 ildeki 862 yurt binasında, 992 bin kapasitemiz bulunmaktadır. Bu yurtlardan herhangi birinde, protesto ve eylemlere katıldığı gerekçesiyle hiçbir öğrencimiz uzaklaştırılmamıştır. Dolayısıyla Muğla'da Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde öğrenim gören 5 üniversite öğrencisinin protesto yürüyüşüne katıldıkları gerekçesiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı yurdundan atıldığı yönündeki iddialar da gerçek dışıdır. Bahse konu haberlerde geçen 11 öğrenciden 3'ü, kendi istekleriyle e-Devlet üzerinden kayıt silme talebi oluşturmuş, bunun üzerine yurttan kayıtları silinmiştir. Diğer 8 öğrenci yurtlarımızda barınmaya devam etmektedir. Algı oluşturmak maksadıyla ortaya atılan asılsız iddialara itibar edilmemelidir" ifadelerine yer verildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.