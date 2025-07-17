Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda 144 Farklı Tür Gözlemlendi

Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda 144 Farklı Tür Gözlemlendi
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda düzenlenen 'Tür Say' etkinliğinde 144 farklı tür gözlemlenerek bölgenin biyoçeşitlilik haritası çıkarıldı. Etkinlikte doğaseverler alanında uzman eğitmenlerin rehberliğinde doğayı keşfetti.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Samanlı Dağları eteklerinde yer alan ve zengin bitki örtüsüyle dikkati çeken Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda düzenlenen "Tür Say" etkinliğinde 144 farklı tür gözlemlenerek bölgenin biyoçeşitlilik haritası çıkarıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Doğa Kocaeli" projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte 100'den fazla doğasever, alanında uzman eğitmenlerin rehberliğinde doğayı gözlemledi.

Katılımcılara İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ergün Bacak, kuş gözlemcisi Ümit Malkoçoğlu, "kocaelibitkileri.com" editörü Hüseyin Cahit Doğan, böcek bilimci Dr. Havva Kübra Soydabaş Ayoub ve biyolog Sibel Süer eşlik etti. Doğaseverlere dürbün, büyüteç ve böcek gözlem kutuları gibi araçlar sağlandı.

Katılımcılar, ağaçlardan kuşlara, böceklerden mantarlara kadar karşılaştıkları canlıları cep telefonlarıyla kaydederek "iNaturalist" uygulamasına yükledi.

Etkinlikte kuş türlerinden sürmeli çalıkuşu, boz ebabil, karakızılkuyruk ve dağ incirkuşu, böcek türlerinden ise orman çekirgesi, İspanyol kraliçesi, uğur böceği ve yaban arısı örümceği gibi türler belgelendi.

Doğaseverler ayrıca çalı mürdümüğü, akdağ marulu, menengiç, fil burnu, kır pazısı ve akşam yıldızı gibi endemik ve nadir bitkilerle de karşılaştı.

Etkinlik boyunca yapılan toplam 169 gözlem sonucunda 144 farklı tür Kuzuyayla'nın biyoçeşitlilik envanterine kazandırıldı.

Gözlemlerle elde edilen veriler, Kuzuyayla'nın ekolojik zenginliğini bilimsel olarak belgeleyen önemli kaynak oluşturdu.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
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