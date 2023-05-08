- Kuzusuna bebek gibi bakıyor, yanından hiç ayırmıyor Ankara'da yaşayan 70 yaşındaki Medine Kara, "bebek" gibi baktığı kuzusunu yanından hiç ayırmıyor.

- Kuzusuna bebek gibi bakıyor, yanından hiç ayırmıyor

ANKARA - Ankara'da yaşayan 70 yaşındaki Medine Kara, "bebek" gibi baktığı kuzusunu yanından hiç ayırmıyor.

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Medine Kara, bebek gibi baktığı kuzusunu yanından ayırmıyor, kuzunun bakımı ile özel ilgileniyor. Nonik ismini verdiği kuzuyu yanından ayırmayan Kara, bakımına ve beslenmesine önem verdiği hayvanı iki günde bir yıkıyor.

"Evlat gibi bakıyorum ona"

Kuzuyu Kırıkkale'de yaşayan akrabalarından aldığı belirten Medine Kara, "Küçüktü, küçük tavşan kadardı. 4 aydır büyütüyorum burada. Günlük bir buçuk iki kilo süt içiriyorum. Haftada 100 liralık bez alıyorum. Komşular pamuk dedi, çocuklarda noni dediler ismi nonik kaldı. Mahallemdeki bütün komşular hep resim çekildi kuzuyla. Allah razısı için bakıyorum. Anne olarak beni biliyor. Yerine yatırıyorum, hemen fırlıyor arkam sıra koşuyor. Mutfağa, salona koşuyor. Büyüsün, büyüyünce kesip yiyecek değilim. Evlat gibi bakıyorum ona. Kışa kadar bakarım. Başka kuzu da yanında olsa eş olarak bakarım. Tek durmuyor, sağa koşuyor sola koşuyor" dedi.