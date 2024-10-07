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Kuzuköy Barajı'ndan 2025'te Tarım Arazilerine Su Verilecek

Kuzuköy Barajı'ndan 2025'te Tarım Arazilerine Su Verilecek
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Manisa'nın Demirci ilçesindeki Kuzuköy Barajı, 2025 yaz sulama sezonunda 1650 dekar tarım arazisine basınçlı sistemle su verecek. Bu proje ile sulama maliyetleri azalacak ve üreticilerin gelirleri artacak.

Manisa'nın Demirci ilçesindeki Kuzuköy Barajı'ndan gelecek yıldan itibaren tarım arazilerine su verilmeye başlanacağı bildirildi.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yaptığı yazılı açıklamada, Kuzuköy Barajı'nda 1650 dekar araziye basınçlı sistemle su verileceğini belirtti.

Sulama projesinde 9 bin 200 metrelik boru döşeme işlemini bitirdiklerini vurgulayan Balta, "1 ay içerisinde sanat yapılarını ve mekanik imalatı tamamlamayı planlıyoruz. Hemen ardından test işlemlerine başlayacağız. 2025 yaz sulama sezonunda Kuzuköy Barajı'ndan tarım arazilerine su vermeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuzuköy Barajı'nın hizmete başlamasıyla bölgedeki sulama maliyetinin azalacağını aktaran Balta, bu sayede bölgede ürün çeşitliliği artacağını, yeraltı suyu kullanımının azalacağını, üreticilerin 2024 yılı rakamlarıyla her sene ortalama yaklaşık 14 milyon lira daha fazla kazanacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Güncel

Ekonomi Demirci manisa Güncel Çevre Tarım

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