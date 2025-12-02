Haberler

KUZKA Destinasyon Geliştirme Programı 5. Dönem Başarılı Projeleri Açıklandı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın 2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı kapsamında, Çankırı ve Sinop'tan toplam 5 proje desteklenmeye hak kazandı. Projelerin uygulama süreçleri için destek sözleşmeleri imzalanacak.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUZKA) "2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı" kapsamında 5. dönem desteklenecek başarılı projeler açıklandı.

2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı 5. dönem kapsamında başvurusu kabul edilen projelerin değerlendirme süreçleri tamamlandı. Değerlendirme sonucunda toplam 5 proje, KUZKA Genel Sekreterliğince onaylanarak desteklenmeye hak kazandı.

Teknik Destek Programı Başarılı Projeler

KUZKA tarafından 18 Şubat 2025 tarihinde ilan edilen "2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı" 5. döneminde başvurusu alınan projelerden Çankırı'dan 3, Sinop'tan 2 proje desteklenmeye hak kazandı.

Destek kapsamında KUZKA, "Destinasyon Geliştirme Sonuç Odaklı Programı"nın bir bileşeni olarak kurgulanan teknik destek programı ile Çankırı ve Sinop'taki turizm destinasyonlarının gelişimine katkı sunacak projelere, danışmanlık desteği sağlayacak.

Desteklenmeye hak kazanan projelerin başvuru sahipleri ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı arasında destek sözleşmelerinin yakın zamanda imzalanarak, projelerin uygulama süreçlerinin başlaması planlanıyor. Desteklenecek projelere ilişkin detaylı bilgiye Ajansın internet sitesinden paylaşılıyor.

Proje başvuruları için son tarih 31 Aralık

KUZKA'nın 2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı, TR82 Bölgesinden 6. dönem proje başvurusunda bulunmak isteyenler için 31 Aralık 2025 tarihine kadar açık olacak.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
