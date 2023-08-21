Kuzgun: Mezuna kalmak doğru bir karar değil

Yks 2023 tercih sonuçları açıklandı. Sıra kayıt döneminde. Tercih sonucuna göre istediği üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler mezuna kalma kararını veriyor. Mezuna kalmanın doğru bir karar olmadığını savunan İstanbul Rumeli Üniversitesi Tanıtım Koordinatörü Cihan Kuzgun, "Adaylara tek tavsiyem, mezuna kalmasınlar ve mutlaka kayıt olsunlar" açıklamasında bulundu.

"Mezuna kalmak" teriminin öğrencilerin istedikleri puan gelmediğinde 1 yıl daha sınava hazırlanmak için kullanıldığını, ancak aday öğrenciler için bunun bir zaman kaybı olduğunu söyleyen Cihan Kuzgun, "Üniversiteye giren yaşıtları hayata daha önce başlayacakken kendileri zaman kaybedecek. En önemlisi girecekleri yeni sınavda da sonuçların nasıl geleceği belli değil ve bu belirsizlik daha büyük bir stres yaşatacak. İstedikleri bölüm için puanları yetmiyor olabilir ama puanlarının yettiği başka bir bölümde okuyarak da hayallerindeki mesleği yapabilirler. Bunu şu şekilde örneklendirebiliriz. Aday öğrencinin puanı Beslenme ve Diyetetik Bölümü'ne yetmediyse Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nü tercih edebilir ve aynı anda Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nde de çift ana dal yapabilir" dedi.

"DİPLOMA NOTU AZALIYOR"

"Çoğu aday tercih yapıp bir üniversiteye yerleşse dahi tekrar sınava hazırlanma düşüncesini aklından geçiriyor" diyen Kuzgun sözlerine şöyle devam etti:

"Mezuna kalmak mantıklı bir hamle gibi gelebilir ancak doğru bir karar değil. Bu sadece zaman kaybı anlamına gelir. Mezuna kalmanın dezavantajlarından en önemlisi ise OBP puanının yarıya düşmesidir. Tercih sonrası bir üniversiteye yerleştirilip kayıt yaptırmadığınız takdirde gelecek sene sınava girdiğinizde puan düşüşü yaşarsınız. Bu puan düşüşü diploma notu üzerinden hesaplanır. Diploma notunuz üzerinden hesaplanan puanınız bir üniversiteye yerleştirildikten sonra yeniden sınava girmek istediğiniz ilk yılda yüzde 50 oranında azalır."

Kuzgun, "Üniversite tercihinde bulunan ve YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir üniversite bölümüne yerleşen adayların kayıt yaptırmaması durumunda YKS ek tercih başvurusunda bulunması imkansızdır" diyerek sözlerini tamamladı.