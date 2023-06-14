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Kuzeydoğuda Kuvvetli Sağanak Bekleniyor

Kuzeydoğuda Kuvvetli Sağanak Bekleniyor

Güncel Haberler

Yurdun kuzeydoğu kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, yağışlar Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde ise çok kuvvetli, yer yer şiddetli görülecek.

Yurdun kuzeydoğu kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün akşam saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak Gümüşhane, Bayburt, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak.

Yağışlar Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde ise çok kuvvetli, yer yer şiddetli görülecek.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Esra Ağaçyetiştiren - Güncel

Trabzon Giresun Rize Güncel Haberler

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