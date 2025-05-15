KuzeyDoğa Derneği'nden Önder Cırık Anısına Ekoloji Ödülü

KuzeyDoğa Derneğinin, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden derneğin kurucu üyelerinden Önder Cırık anısına düzenlediği "Türkiye Doğa Koruma Ekolojisi Ödülü"ne bu yıl Kaliforniya Eyalet Üniversitesinden Prof. Dr. Sean Anderson layık görüldü.

Kars'taki bir otelde düzenlenen ödül töreninde, KuzeyDoğa Derneği Başkanı, Utah ve Koç üniversiteleri öğretim üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, Anderson'a plaketini takdim etti.

Kuyucuk Gölü'nde daha önce merhum Önder Cırık ile çalışan Anderson, ödülü alırken gözyaşlarına hakim olamadı ve duygusal anlar yaşadı.

Anderson, yaptığı konuşmada, merhum Önder Cırık'ın harika bir insan olduğunu, KuzeyDoğa Derneğinin kuruluşunda en önemli figürlerinden birisi olduğunu ifade ederek, "Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Yaptığımız doğa koruma işi çok zor bir iş. Bu işi yapmak için içinizde bir tutku, ateş olması lazım. Önder'deki bu ateş daha güçlüydü. Dostum Önder Cırık'ı çok özlüyorum." dedi.

Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu da Önder Cırık'ı rahmetle anarak, "Önder'in hatırasını yaşatmak için ekoloji ödülü düzenlemeye karar verdik. Bu ödülün odağı da KuzeyDoğa Derneğinde Önder Cırık ile çalışmış bilim insanlarını hatırlamak ve arkadaşımızı anmak. 2023'te ilk kez verdiğimiz bu ödülü, 2025'te üçüncüsünü Cırık'ın çok değerli dostu ve yıllarca Kuyucuk Gölü'nde araştırma, koruma yapan ve Ramsar alanı ilan etmek için çalışan Prof. Dr. Sean Anderson'a verdik." diye konuştu.