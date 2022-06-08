Kuzey ve iç kesimlerde kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuzey ve iç kesimlerde kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

AA - Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel
 - Güncelleme:
Kuzey ve iç kesimlerde kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Kuzey ve iç kesimlerde yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuzey ve iç kesimlerde yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın yurdun büyük bir bölümünde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden itibaren Trakya kesimi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ), Marmara'nın güneydoğusu (Bursa, Bilecik), Doğu Akdeniz (Adana ve Osmaniye illeri ile Mersin'in doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı), İç Anadolu'nun güney ve batısı (Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Yozgat ve Sivas ile Konya'nın doğusu), Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ( Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan), Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile İstanbul'un Çatalca ve Silivri, Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Sağanak nedeniyle ani sel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel

İç Anadolu Karadeniz Erzincan Bilecik Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title