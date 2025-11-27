Haberler

Kuzey Sumatra'daki Şiddetli Yağışlar Sel ve Heyelanlara Neden Oldu

Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde gerçekleşen şiddetli yağmur, 29 kişinin ölümüne, 67 kişinin yaralanmasına ve 9 kişinin kaybolmasına yol açtı. Kurtarma ekipleri, mahsur kalan köylüleri lastik botlarla tahliye etti.

KUZEY SUMATRA, 27 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletini vuran şiddetli yağmur nedeniyle mahsur kalan köylüleri lastik botla tahliye eden bir kurtarma ekibi, 26 Kasım 2025.

Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletindeki birçok kent ve ilçede meydana gelen sel ve heyelanlarda 29 kişi hayatını kaybederken, 67 kişi yaralandı. 9 kişiden ise hala haber alınamıyor.

Eyalet Afet Yönetimi ve Afet Azaltma Ajansı Acil Durum, Ekipman ve Lojistik Birimi Başkanı Sri Wahyuni Pancasilawati perşembe günü telefonla Xinhua'ya verdiği demeçte, "Toplam can kaybı 29, kayıp sayısı ise 9. Risk değerlendirmesi halen devam ettiği için bu rakamlar artabilir" dedi.

22-25 Kasım tarihleri arasında etkili olan sağanak yağışlar, Orta Tapanuli, Sibolga, Mandailing Natal, Güney Tapanuli, Kuzey Tapanuli, Güney Nias ve Padangsidimpuan'da nehirlerin taşmasına, sel ve heyelanlara yol açtı. (Fotoğraf: Basarnas/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Güncel
