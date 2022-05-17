Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Meclisi seçimlerinin geçici resmi sonuçları açıklandı - Haberler

Almanya'da Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Meclisi seçiminde, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi oyların yüzde 35,7'sini alarak birinci parti oldu.

KRV Eyalet Meclisi seçimlerinin geçici resmi sonuçları açıklandı.

Buna göre, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi yüzde 35,7 oy oranıyla birinci parti oldu.

Diğer partiler Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 26,7 ile ikinci, Yeşiller 18,2 ile üçüncü, Hür Demokrat Parti (FDP) 5,9 ile dördüncü, Almanya için Alternatif (AfD) partisi ise 5,4 oy oranı ile barajı geçen beşinci parti oldu.

SPD, eyalette yapılan seçimlerde şimdiye kadarki en kötü sonucu aldı, Yeşiller Partisi yüzde 12'ye yakın artışla oy oranını en çok yükselten parti oldu.

Bu sonuçlara göre, CDU mecliste 76, SPD 56, Yeşiller 39, FDP ile AfD ise 12'şer sandalye kazandı.

Genel seçimlerde Hıristiyan Birlik Partilerinin (CDU/CSU) başbakan adayı Armin Laschet'in eyalet başbakanlığı görevini bırakmasıyla ???????27 Ekim 2021'den itibaren bu görevi yürüten ve 15 Mayıs'ta KRV eyaletinde yapılan seçimlerde CDU'nun başbakan adayı olan Hendrik Wüst'ün koalisyon hükümeti kurarak başbakanlığı devam ettireceği öngörülüyor.

Türk kökenli 9 aday meclise girdi

Bu sonuçların ardından CDU listelerinden Türk kökenli milletvekili meclise giremezken, SPD'den Volkan Baran, Serdar Yüksel, İbrahim Yetim, Dilek Engin ve Tülay Durdu, Yeşiller Partisinden ise Gönül Eğlence, İlayda Bostancıeri, Berivan Aymaz, Meral Thoms, 195 sandalyeli eyalet meclisinde milletvekili seçildi.

12 milyon 964 bin 754 seçmenin bulunduğu eyalette seçimlere 7 milyon 201 bin 210 kişi yani seçmenlerin yüzde 55,5'i sandığa gitti. Geçersiz oy oranı ise yüzde 0,8 olarak açıklandı.

18 milyondan fazla nüfusuyla Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan KRV'deki seçimler "küçük genel seçimler" olarak da nitelendiriliyor ve ülke siyasetinde önemli bir ağırlığa sahip durumda.

Türk kökenli seçmenlere teşekkür

KRV Eyaleti Uyum Müsteşarı Gonca Türkeli-Dehnert, seçim sonuçlarıyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, partisi CDU'nun ve Başbakan Wüst'ün seçmenlerden net bir hükümet kurma yetkisi alarak seçimi kazandığını söyledi.

Geçen haftalarda seçim çalışmaları için sürekli sahada olduğunu ve Türk kökenlilerin partisine ve Başbakan Wüst'e yoğun ilgisine tanıklık ettiğini aktaran Türkeli-Dehnert, kendilerine oy verip güvenerek bu seçim başarısında pay sahibi olan Türk kökenlilere teşekkür etti.

Türkeli-Dehnert, "Şimdi Hendrik Wüst, mümkün olan en kısa sürede yeni bir eyalet hükümeti kurmak için diğer partilerle görüşmeler yapacak. 'Gelecekte göz hizasında bir ittifak' kurmak istiyoruz. Yeşillerle hızlı şekilde koalisyon görüşmelerine başlayacağımızı ve yeni ve iyi bir hükümeti kuracağımızı düşünüyorum." dedi.