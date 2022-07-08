Kuzey Marmara ve İstanbul-İzmir otoyollarında Kurban Bayramı yoğunluğu - Haberler

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Kuzey Marmara ve İstanbul-İzmir otoyollarında Kurban Bayramı yoğunluğu

AA - Şahin Oktay - Güncel
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Kuzey Marmara ve İstanbul-İzmir otoyollarında Kurban Bayramı yoğunluğu

Kurban Bayramı tatili için arife günü yola çıkan sürücüler, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli ve Sakarya kesimi ile İstanbul-İzmir Otoyolu'nda akıcı yoğunluk oluşturuyor.

Kurban Bayramı tatili için arife günü yola çıkan sürücüler, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli ve Sakarya kesimi ile İstanbul- İzmir Otoyolu'nda akıcı yoğunluk oluşturuyor.

Bayram tatili için İstanbul'dan Anadolu'ya doğru giden sürücüler, Kocaeli'den geçen Kuzey Marmara Otoyolu, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunu kullanıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli-Sakarya güzergahı genelinde akıcı yoğunluk yaşanıyor, Anadolu Otoyolu'nda ise sadece İzmit'teki viyadük ve tünel bölgelerinde trafik ara ara durma noktasına geliyor.

Kocaeli'de kenti transit geçen araç sayısında normal günlere göre ciddi artış olmasına rağmen trafik akışında aksama yaşanmamasında 4 şeritli Kuzey Marmara Otoyolu'nun etkisi olduğu görülüyor.

Karayolları, polis ve jandarma ekipleri de ulaşımın aksamaması için belirlenen güzergahlarda denetimlerini sürdürüyor.

İstanbul İzmir Otoyolu yoğun

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa batı gişeleri mevkisinde de zaman zaman yoğunluk oluşuyor.

Osmangazi Köprüsü'nden geçiş yapan araç sürücüleri, otoyol güzergahındaki dinlenme tesislerine de ilgi gösteriyor.

Tesislerde mola veren çok sayıda tatilci, buradaki sosyal alan ve iş yerlerinde vakit geçiriyor.

Yoğun akıcı trafik gün batımına kadar sürdü.

AA / Şahin Oktay - Güncel

TEM Otoyolu İstanbul Marmara İzmir Güncel Haberler

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