Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki Zincirleme Kaza Davası Devam Ediyor

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 28 Aralık 2023'te 11 kişinin hayatını kaybettiği, 62 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasına ilişkin tutuksuz 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki üçüncü duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu. Müşteki sanık Hilmi Yıldız ise duruşmaya İstanbul'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Celse arasında Yıldız hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığı, bunun da mahkeme dosyasıyla birleştirildiği zapta geçirildi.

Söz verilen Yıldız, önceki ifadesini tekrar ettiğini belirtti.

Olay günü yeğeni Hüseyin Kamil Yıldız'ın kullandığı araçla İstanbul'a doğru yola çıktıklarını söyleyen Yıldız, "Aracın sağ ön tarafında oturuyordum. Arka tarafta eşim Nihal Yıldız vardı, aracın içinde başka kimse yoktu. Yolda seyir halindeyken sis vardı. Uzun süre sisin içinde yola devam ettik. Yeğenim bir anda 'Eyvah.' dedi, kafamı kaldırdığımda kamyon ve tır kasası gördüm. Fren yaptı, arabayı sola aldı. Bizim camımız tırın dorsesine çarptı, kaza bu şekilde oldu. Kaza sonrasında araçtan indik." ifadelerini kullandı.

Yıldız, yeğeni ve eşinin aracın sol tarafından indiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Ayağımda uyuşukluk olduğundan ve emniyet kemerini açamadığımdan ilk anda inemedim. O sırada başka bir araç eşim ve yeğenime çarptı, yeğenim ve eşim vefat etti. Aracı ben kullanmıyordum, yeğenim kullanıyordu. Köyden yola çıktıktan sonra Pozantı'daki tesislere kadar ben kullandım. Ankara'ya yakın olan bir tesise kadar yeğenim kullandı. Hendek'teki tesislere kadar ben kullandım. Ondan sonrasında yeğenim kullandı. Bu olayın bir gün öncesinde aracı ben alıp ilçe içerisinde alışverişe gitmiştim, arabayı ben kullandım, bu yüzden araç içerisinde parmak izim ve DNA'larımın çıkması normaldir. Araç içindeyken yüzümde ve gözaltımda hafif çizikler, kanama vardı. Kazanın şokuyla araç içerisinde elimi aracın farklı yerlerine temas ettirmiş olabilirim. Suçlamayı kabul etmiyorum, beraatimi talep ederim."

Müşteki Merve Yıldız'ın avukatı Memduha Yılmaz Yıldız da Hüseyin Kamil Yıldız'ın, eşinin kardeşi olduğunu belirterek, "Soruşturma ve kovuşturma aşamasından önce şüphelerimizin ortaya çıkması için geçmişte yaşanan konulara ilişkin tanık sıfatıyla ifade vermek istiyorum. Delillerimizi getirdik. Kaza sonrasında sanık Hilmi Yıldız'ın taziye çadırında yaptığı konuşma kaydı bizde mevcuttur. Bunun dinlenilmesini talep ederiz." diye konuştu.

Müşteki ve sanık avukatları da eksik hususların tamamlanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 28 Aralık 2023'te, Giresun'daki cenaze töreninden dönenleri taşıyanın da aralarında olduğu 3'ü otobüs, biri tır 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi ölmüş, 63 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan biri ise 17 Ocak 2024'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Gözaltına alınan otobüs sürücüleri H.Ö, M.D, F.Ç, S.S, H.A, E.A. ile tır şoförü O.K, Adapazarı Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilmiş, E.A, H.A. ve M.D. cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.

Şüphelilerden 50 ACU 195 plakalı Kayseri-İstanbul seferini yapan Metro Turizm'e ait otobüsün sürücüsü H.Ö, Ankara-İstanbul seferini yapan Kamil Koç'a ait 34 CYN 109 plakalı otobüsün şoförü S.S. ile 01 ZT 460 plakalı tırın sürücüsü O.K, çıkarıldıkları hakimlikçe "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanmış, F.Ç. ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Mahkeme heyeti, davanın 20 Eylül 2024'te yapılan ilk duruşmasında tutuklu 3 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar vermişti.

Kazada hayatını kaybeden Hüseyin Kamil Yıldız'ın eşi Merve Yıldız'ın avukatı Memduha Yılmaz Yıldız da ilk duruşmada, hafif ticari aracın direksiyon ve güneşliğinde bulunan DNA'ların, Hilmi Yıldız'ın DNA'ları ile karşılaştırılmasını istemişti. Adli Tıp raporunda, hafif ticari aracın güneşliğinde bulunan kan örneklerinin Hilmi Yıldız ile eşleştiği belirtilmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıkların "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.