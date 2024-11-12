Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki Kaza Sonrası Trafik Normale Döndü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde TIR ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kaza sonrasında yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından otoyolda trafik akışı normalleşti.
TRAFİK AKIŞI 4 SAAT SONRA NORMALE DÖNDÜ
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul yönünde TIR ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından araçlar yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu yoldan kaldırıldı. Ekiplerin yolu temizlenmesinin ardından 4 şeritli otoyolda trafik akışı tekrar normale döndü.