Kuzey Marmara Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 servis aracı ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 araç hasar gördü. Kaza sonrası otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda, 3 servis aracıyla 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle 8 araçta hasar meydana geldi.
Otoyolun Ümraniye mevkisi Edirne istikametinde seyreden 3 servis aracıyla 5 otomobil çarpıştı.
Kaza nedeniyle servislerden inen vatandaşlar bir süre yol kenarında beklerken, otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Hasar alan araçların emniyet şeridine çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.
Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel