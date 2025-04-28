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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 servis aracı ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 araç hasar gördü. Kaza sonrası otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda, 3 servis aracıyla 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle 8 araçta hasar meydana geldi.

Otoyolun Ümraniye mevkisi Edirne istikametinde seyreden 3 servis aracıyla 5 otomobil çarpıştı.

Kaza nedeniyle servislerden inen vatandaşlar bir süre yol kenarında beklerken, otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Hasar alan araçların emniyet şeridine çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
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