Kuzey Marmara Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: Kamyon Şoförü Sıkıştı

Güncelleme:
Eyüpsultan mevkiinde meydana gelen zincirleme kazada, iki kamyon ve bir TIR karıştı. Kamyon şoförü araçta sıkışırken, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

EYÜPSULTAN mevkii Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 kamyon ve 1 TIR zincirleme kazaya karşıtı. 2 kamyonun çarpıştığı kazada kamyon şoförü araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan kamyon şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kazaya karışan araçlar havadan görüntülendi.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan Işıklar Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir zincir markete ait olan İ.K. yönetimindeki 34 LVE 13 plakalı kamyon, önünde seyreden yine aynı firmaya ait E.A. yönetimindeki 34 LR 4844 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon bariyerlere çarparak devrildi. Kamyon aynı yönde seyir halinde olan B.E. yönetimindeki 55 AUA 25 plakalı TIR'a da çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı. Kamyonda sıkışan şoför E.A., itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı E.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Başakşehir istikametinde tek şerit trafiğe kapatılırken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
