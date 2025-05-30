Kuzey Marmara Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: İki Araçta Yangın Çıktı
Çekmeköy Mevkii'nde meydana gelen zincirleme kazada iki araçta yangın çıktı. Olay sonrası bir şerit trafiğe kapanırken, Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL, -KUZEY Marmara Otoyolu Çekmeköy Mevkii'nde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza sonrası iki araçta yangın çıktı. Yanan araçlar nedeniyle bir şerit trafiğe kapanırken, Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel