Kuzey Marmara Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 10 Ölü, 59 Yaralı

BAKAN KOCA: YARALILARDAN 8'İNİN DURUMU AĞIR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Koca, "Bu sabah 04.36'da Sakarya Kuzey Marmara Otoyolu Tekeler Mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, 8'i ağır 59 kişi ise yaralanmıştır. Yaralılar 30 ambulans ile hastanelere nakledilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Tedavileri devam eden yaralıların sağlıklarına kavuşmaları için gereken her şey yapılmaktadır" dedi.

BAKAN YERLİKAYA: YOĞUN SİS DURUMU DEVAM ETMEKTE

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise şunları kaydetti:

"Adapazarı'nda yaşanan trafik kazası içimizi yaktı. Bu sabah Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikametinde meydana gelen ve 3'ü otobüs olmak üzere 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 vatandaşımız hayatını kaybetmiş 59 kişi ise yaralanmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yol açma çalışmaları devam etmektedir. Yoğun sis durumu devam etmektedir. İstanbul istikametinde trafik Anadolu Otoyolu ve D-100 Karayolundan devam etmektedir."

BAKAN URALOĞLU: OTOYOLUMUZ, GEÇİCİ OLARAK TRAFİĞE KAPATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da "Kazanın ardından ekiplerimiz hızlı bir şekilde olay yerine sevk edilmiş ve otoyolda gerekli önlemler alınmıştır. Otoyolumuz, Karasu Kavşağı kesiminde geçici olarak trafiğe kapatılmıştır. Sürücülerimizin yoğun sis ve olumsuz hava koşullarında dikkatli olmalarını, trafik uyarılarına ve yönlendirmelerine riayet etmelerini önemle rica ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrar Allah'tan rahmet; yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum" dedi.