Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR ile otobüs çarpıştı, yaralılar var
Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkinde şehirler arası yolcu otobüsü, önünde ilerleyen TIR'a çarptı. İlk belirlemelere göre olayda yaralılar bulunuyor. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
KUZEY Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkinde şehirler arası yolcu otobüsü önünde ilerleyen TIR'a çarptı. İlk belirlemelere göre yaralıların olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. (DHA)