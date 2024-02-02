Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR ile otobüs çarpıştı, yaralılar var

KUZEY Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkinde şehirler arası yolcu otobüsü önünde ilerleyen TIR'a çarptı. İlk belirlemelere göre yaralıların olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. (DHA)