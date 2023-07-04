Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Kocaeli geçişinde meydana gelen trafik kazasında, Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyreden bir hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı. Kazada yaralanan 2 yetişkin ve 2 çocuk hastaneye kaldırıldı. Ulaşım bir süre kontrollü sağlandıktan sonra normale döndü.