Haberler

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Trafik Kazası: 3 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sultanbeyli kesiminde otomobilin kamyonete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sultanbeyli kesiminde, otomobilin kamyonete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Otoyolun Edirne istikametinde seyreden 06 FM 2951 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 61 AT 015 plakalı kapalı kasa kamyonete arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilin sürücüsü ile kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazada kamyonet devrilirken, otomobilde büyük çapta hasar oluştu.

Bölgede bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Öte yandan, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, otomobilin kazadan hemen önce trafikte tehlikeli bir şekilde zikzaklar çizerek ilerlediği görülüyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
Mısır'daki tarihi zirve sonrası 4 liderden ortak deklarasyon

Mısır'daki zirve sonrası Erdoğan'dan kameralar önünde tarihi imza
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Donald Trump: Herkesin imkansız dediği şeyi, Orta Doğu'da kalıcı barışı inşa ettik

Trump, Mısır'da yüksekten uçtu: Herkesin imkansız dediği şeyi yaptık
Almanya'daki maçta 66 gol! Türk futbolcu da 17 kez ağları sarstı

Almanya'daki maçta 66 gol! Türk futbolcu da 17 kez ağları sarstı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.