Kuzey Marmara Otoyolu'nda Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sultanbeyli kesiminde, otomobilin kamyonete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Otoyolun Edirne istikametinde seyreden 06 FM 2951 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 61 AT 015 plakalı kapalı kasa kamyonete arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilin sürücüsü ile kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazada kamyonet devrilirken, otomobilde büyük çapta hasar oluştu.

Bölgede bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Öte yandan, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, otomobilin kazadan hemen önce trafikte tehlikeli bir şekilde zikzaklar çizerek ilerlediği görülüyor.