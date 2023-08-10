Kuzey Marmara Otoyolu'nda Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında, Mustafa G'nin kullandığı otomobil ile Kaan T. yönetimindeki araç çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte 5 yaşındaki bir çocuk hafif yaralandı. Yaralılara ambulansta müdahale edilirken, kazaya sebebiyet veren bir araç sürücüsü hakkında iddialar ortaya atıldı.