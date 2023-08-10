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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında, Mustafa G'nin kullandığı otomobil ile Kaan T. yönetimindeki araç çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte 5 yaşındaki bir çocuk hafif yaralandı. Yaralılara ambulansta müdahale edilirken, kazaya sebebiyet veren bir araç sürücüsü hakkında iddialar ortaya atıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Otoyolda Ankara istikametine giden Mustafa G'nin kullandığı 34 FSU 022 plakalı otomobille Kaan T. yönetimindeki 34 KSL 82 plakalı otomobil Paşaköy mevkisinde çarpıştı.

Kazada sürücülerle 5 yaşındaki çocuk hafif yaralandı.

Yaralılara ambulansta müdahale edilirken, sürücü Mustafa G'nin kardeşi Selim G, makas atarak ilerleyen Almanya plakalı bir aracın kendilerini tehlikeye sokarak kazaya sebebiyet verdiğini öne sürdü.

Kaynak: AA / Zafer Arslan - Güncel

Marmara Ankara Güncel Haberler

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