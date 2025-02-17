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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Otoyolda kontrolden çıkan araç bariyere çarptı. Yaralı kişi hastaneye kaldırıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca mevkisinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Otoyolun Nakkaş Mahallesi mevkisi Ankara istikametine ilerleyen Emre Yıldızcan'ın kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Yıldızcan'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Kazada yaralanan otomobildeki iş insanı İsmail Özhan Özmen ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
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