Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi
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Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca geçişinde seyir halindeki bir TIR'da çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle TIR tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Emin YEŞİL / İSTANBUL, - KUZEY Marmara Otoyolu Çatalca geçişinde seyir halindeki TIR'da yangın çıktı. İtfaiye tarafından söndürülen yangın sonrasında TIR kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 15.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Elbasan mevkiinde seyir halindeki bir TIR'ın motor bölümünde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden şoför, TIR'ı emniyet şeridinde durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın kısa sürede TIR'ın tamamına yayılırken, olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri geldi. Yangın, itfaiyenin çalışması ile söndürüldü. Tamamen yanan TIR, kullanılamaz hale geldi. Yangın çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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