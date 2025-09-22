Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR Yangını

Doğan Can CESUR / İSTANBUL, -SARIYER Kuzey Marmara Otoyolu'nda kağıt yüklü TIR'ın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında TIR'ın dorsesi küle döndü.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde seyir halinde olan TIR'ın dorsesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, 59 AJL 460 plakalı TIR'ın lastiklerinden çıkan kıvılcım, kağıt yüklü dorseye sıçradı. Dorseden dumanların yükseldiğini gören TIR şoförü aracını emniyet şeridinde durdurup çekici ile dorseyi ayırdı. Seyir halindeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve otoyol polisi ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından otoyolun İstanbul Havalimanı-Edirne istikametinde iki şeridi trafiğe kapatılırken itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından dorsenin kaldırılmasıyla trafiğe kapatılan şeritler açıldı. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangında küle dönen dorsenin alev alev yandığı anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.