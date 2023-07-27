Kuzey Marmara Otoyolu'nda Tır ve Otomobil Çarpıştı, 1 Yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde meydana gelen trafik kazasında tır ile otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden Fatih Ş. idaresindeki 54 FS 734 plakalı otomobil, Akyazı Kızılcıkorman mevkisinde Özer B'nin kullandığı 31 AJ 134 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri ile Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı.