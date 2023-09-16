Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR ve kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

ÇEKMEKÖY, Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Ömerli mevkiinde meydana geldi. Bulgaristan plakalı Milev İvan Grozev yönetimindeki bahçe teli yüklü TIR Edirne istikametine ilerlediği sırada şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere vurarak ters döndü. O sırada aynı istikametten gelen Abdullah Geyik yönetimindeki cam yüklü kamyonet, yan yatan TIR'ın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet şoförü Abdullah Geyik ile yolcu koltuğunda bulunan Bayram Çiftçi araç içerisinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonette sıkışan yaralıları bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yarlılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. TIR şoförü Grozev ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle 2 şerit trafiğe kapatılırken, trafik kontrollü olarak 2 şeritten verildi. Araçları kaldırmak için olay yerine vinç çağrıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.