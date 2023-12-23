Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR Sürücüsünü Rehin Alan Şüpheli Ateş Açtı

KOCAELİ'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR sürücüsünü rehin alan Fatih B., 'Dur' ihtarına uymayıp kaçtığı TIR'ın içerisinden jandarma ekiplerine ateş açtı. Şüpheli, sosyal medya hesabından elinde silahla TIR'ın içerisindeki o anları yayınladı.

Olay, akşam saatlerinde, Sakarya'da TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Fatih B., Sakarya'dan yola çıkan TIR'daki araç sürücüsünü rehin aldı. Daha sonra Kuzey Marmara Otoyolu'nda yoluna devam eden TIR'ı, jandarma ekipleri durdurmak istedi. Elinde tabancayla TIR sürücüsünü rehin alan Fatih B.'nin içinde olduğu TIR'la, jandarmanın 'Dur' ihtarına da uymayarak kaçtı. Fatih B., jandarmaya araçtan ateş açtı. Şüpheli, TIR'ın içinde elinde tabancayla o anlarını da sosyal medya hesabından paylaştı. Jandarma ve polis ekipleri, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Sevindikli mevkisinde yolu kesip, trafiği durdurdu. Bölgeye polis özel harekat ekipleri de sevk edildi. Ekipler, TIR'daki, elinde tabancayla sürücüyü rehin alan Fatih B.'yi ikna etmeye çalışıyor.