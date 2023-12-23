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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Tır Sürücüsü Rehin Alındı

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Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir tır sürücüsünün rehin alındığı ihbarı üzerine polis ve jandarma ekipleri harekete geçti. Olay yerine giden ekipler, yolu çift yönlü ulaşıma kapattı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde bir tır sürücüsünün rehin alındığı ihbarı üzerine ekipleri harekete geçirdi.

Otoyolun İstanbul istikameti Körfez ilçesi Sevindikli mevkisinde, bir tır sürücüsünün rehin alındığı ihbarı üzerine bölgeye giden polis ve jandarma ekipleri, yolu çift yönlü ulaşıma kapattı.

Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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