Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR Şarampole Yuvarlandı

ÇEKMEKÖY Kuzey Marmara Otoyolu'nda Ankara istikametinde ilerleyen TIR'ın lastikleri patladı. Bariyerleri aşan TIR, şarampole yuvarlandı. TIR'ın şarampole yuvarlandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Çekmeköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, saat 11.00 sıralarında Suat Çankır yönetimindeki 34 FL 8465 plakalı metal malzeme yüklü TIR'ın önce bir lastiği patladı. TIR'ın iki lastiğinin daha patlaması sonrası sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki bariyerleri de aşan TIR şarampole yuvarlandı. Kazada şoför Suat Çankır kendi imkanları ile araçtan çıkmayı başardı. Otoyolda kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. TIR'ın şarampole yuvarlanma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.