Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR Kazası: Sebze Yüklü Araç Devrildi

KUZEY Marmara Otoyolu'ndaki Riva Tüneli içerisinde sebze yüklü TIR, lastiğinin patlaması sonucu devrildi. Yola savrulan sebze kasaları nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza 16.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki Riva Tüneli içerisinde meydana geldi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü yönünde ilerleyen İsmail Ç. idaresindeki 07 BUA 515 plakalı TIR, lastiğinin patlaması sebebiyle devrildi. Kaza sebebiyle, TIR'ın dorsesindeki sebze kasaları yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralandığı anlaşılansürücü İsmail Ç., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. Jandarma ekipleri, yolun 1 şeridinden araçların kontrollü şekilde geçmesini sağladı. Ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren çalışmaları ile devrilen TIR yoldan kaldırıldı ve yoldaki sebze kasaları temizlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.