Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunda meydana gelen trafik kazasında, bir TIR sürücüsü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunda, kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüje devrilen TIR'ın sürücüsü Erhan Duman (34) hayatını kaybetti.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun Dilovası Kuzey OSB Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. Erhan Duman idaresindeki 06 CJA 242 plakalı demir sac yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki refüje devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi.
Acil sağlık ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. TIR sürücüsü Erhan Duman'ın cansız bedeni, itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Duman'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.(DHA)