Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR kaza yaptı

Çekmeköy'de Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde seyir halinde olan bir TIR, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kazada TIR şoförü yaralanırken, 2 şerit trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

ÇEKMEKÖY, Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada TIR'ın şoförü yaralanırken, 2 şerit trafiğe kapandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Çekmeköy, Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Romanya plakalı TIR, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak kaza yaptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın kupası orta refüjde kalırken, dorse kısmı 2 şeridi kapattı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri TIR şoförünü ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralının tedavi altına alındığı, hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Jandarma ve yol bakım ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, TIR'ın yoldan kaldırılması için kaza yerine vinç çağrıldı. Yol tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. TIR'ın yoldan kaldırılmasının ardından kapanan 2 şerit tekrar açıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÜKÜMÜ:

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-Kazaya karışan TIR

-Ekiplerin çalışması

-Kapanan 2 şerit

-Genel ve detaylar