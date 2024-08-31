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Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR'ın hafif ticari araca çarpması sonucu kadın yaralandı

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Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, TIR'ın hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu araçtan düşen bir kadın yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR'ın hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, hafif ticari aracın kopan kapısından düşen S.S. isimli kadın yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit geçişi Akmeşe mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden T.A. idaresindeki Gürcistan plakalı BB-127-TB TIR, aynı yönde seyir halinde olan M.S. yönetimindeki 34 FU 1194 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Hafif ticari araç çarpmanın etkisiyle yolun sağ tarafındaki demir bariyere çarptıktan sonra sürüklenerek orta refüjdeki bariyere çarparak durdu. Bu sırada sağ arka koltukta oturan sürücü M.S.'nin eşi S.S., aracın kapısının kopmasının ardından araçtan düşerek yaralandı. TIR sürücüsü T.A. ise kazanın ardından yaklaşık 100 metre ileride durabildi.

2 ŞERİT TRAFİĞE KAPANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı S.S.'ye olay yerinde ilk müdahalesini yapmasının ardından ambulans ile Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza nedeniyle 4 şeritli otoyolun 2 şeridi trafiğe kapandı. Ekiplerin hafif ticari araçtan yola dökülen malzemeleri temizlemesi ve araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HABER-KAMERA: Nazım Özgün ERBULAN-Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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