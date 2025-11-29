Haberler

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Güncelleme:
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kontrolünü kaybederek şarampole devrilen tırın sürücüsü O.Ö. yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Otoyolun Beykoz mevkisinde seyreden O.Ö'nün kullandığı 35 HD 2012 plakalı tır, yağışlı havada kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Bariyerleri aşarak şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü O.Ö. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, ekiplerin şarampole devrilen tırı kaldırma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel
