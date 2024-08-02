Kuzey Marmara Otoyolu'nda servis aracı şarampole devrildi, 9 kişi yaralandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında, bir servis aracı şarampole devrildi ve içerisinde bulunan 9 kişi yaralandı. Kazada, İstanbul Havalimanı çalışanlarını taşıyan araçta bulunan şoförle birlikte 9 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kontrolden çıkarak şarampole devrilen servis aracındaki 9 kişi yaralandı.
Arnavutköy Yassıören Köyü mevkisinde ilerleyen Murtaza Yıldırım idaresindeki 34 LON 661 plakalı servis aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerleri aşarak şarampole devrildi.
Kazada, İstanbul Havalimanı çalışanlarını taşıdığı öğrenilen araçtaki şoförle birlikte 9 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Jandarma güvenlik önlemi alırken, yaralılardan 4'ü hastaneye kaldırıldı, 5'ine ise ambulanslarda müdahale edildi.
Şarampole devrilen araç için çalışma başlatıldı.
Bölgedeki trafik akışı, jandarma ekiplerince kontrollü şekilde sağlanıyor.