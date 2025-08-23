Kuzey Marmara Otoyolu'nda Otomobil Yangını

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Otomobil Yangını
Kuzey Marmara Otoyolu'nda ilerleyen bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında can kaybı yaşanmadı ancak araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Otomobilin alev alev yandığı anları diğer sürücüler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Yangın, Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören mevkiinde meydana geldi. Edirne istikametine ilerleyen sürücü, otomobilin motor kısmından duman çıktığını fark ederek aracı emniyet şeridine çekti ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede büyüyen alevler otomobili tamamen kapladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

