Kuzey Marmara Otoyolu'nda Otobüs ve Taksi Çarpışması: 3 Yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile taksinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada sürücüler ile otobüsteki muavin yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile taksinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Otoyolun Çamlık mevkisinde Birol K. idaresindeki 34 GBJ 671 plakalı şehirler arası otobüs, aynı yönde ilerleyen Yusuf Kenan Ç. yönetimindeki 34 TGD 19 plakalı taksiyle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otobüsteki muavin Fırat Ü. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel