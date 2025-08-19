Kuzey Marmara Otoyolu'nda Otobüs Kazası: Şoför Tutuklandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sancaktepe mevkisinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından gözaltına alınan otobüs şoförü Hidayet İstanbullu tutuklandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüsün bariyerlere çarpması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı kazanın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan otobüs şoförü Hidayet İstanbullu'nun jandarma karakolundaki işlemleri tamamlandı.

Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli İstanbullu, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlik, İstanbullu'nun "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller olmasını göz önünde bulundurarak tutuklanmasına karar verdi.

"Virajı dönmeye başladığımda araba bir anda kaymaya başladı, durduramadım"

Şüpheli Hidayet İstanbullu, jandarmada alınan ifadesinde, 1 hafta önce firmada sigortalı olarak işe başladığını, daha öncesinde oğluna ait otobüste uzun yol şoförlüğü yaptığını anlattı.

İstanbullu, 17 Ağustos Pazar akşamı saat 22.30 sıralarında Çorum'dayken otobüsü kullanmaya başladığını, Bolu'da 45 dakikalık bir mola verdikten sonra ikinci 4,5 saatlik sürüşe başladığını ifade ederek, Kuzey Marmara Otoyolu'na Paşaköy gişelerinden normal hızla girdiğini belirtti.

Yağmur nedeniyle yolun ıslak olduğunu anlatarak, ifadesinde şunları kaydetti:

"Gişeden normal hızla geçtim, Edirne istikametine doğru dönmek istediğim anda süratimin 45-50 kilometre hızla olduğunu düşünüyorum. Viraja zaten hızlı giremezdim. Virajı dönmeye başladığımda araba bir anda kaymaya başladı, durduramadım. Retarderin bütün kademelerini sonuna kadar çektim ancak asfaltın ıslak olmasından dolayı hiç etki etmedi, fren tutmadı ve kaymaya devam ettim. Aracın önce ön sağ tarafını kayarak bariyere vurdum, bu arada sürekli olarak yolda tutmaya çalıştım ancak bariyere çarpınca sağ taraf yattı ve sürüklendik."

Kaza anında emniyet kemerinin takılı olduğunu belirten İstanbullu, kaza olduğunda otobüs yan yattığı için direksiyon koltuğunda asılı kaldığını, kendi imkanlarıyla ön camı kırarak dışarı çıktığı anlattı.

İstanbullu, arkasından gelen kamyon şoförünün durarak yardım çağırdığını ve darbedilmemesi için olay yerinden uzaklaştırmasının ardından gelen jandarma ekiplerinin aracına bindiğini söyledi.

"Zemin ıslak ve kaygandı, kaza olsun istemezdim"

Şüpheli, savcılık ifadesinde kaza tespit tutanağında yer alan kusur durumunu kabul etmediğini belirterek, yol kaygan olduğu için direksiyon hakimiyetini kaybettiğini, bu sırada otobüsün hızlanmış olabileceğini, hızının yüksek olmadığını kaydetti.

Hidayet İstanbullu, otobüsün periyodik bakımlarının yapılıp yapılmadığı sorusuna firmada 1 hafta önce işe başladığını ve bildiği kadarıyla otobüste herhangi bir arızanın olmadığını söyledi.

Kaza esnasında yol durumu ve görüş mesafesine ilişkin de İstanbullu, "Trafik yoğun değildi, hava aydınlıktı, zemin ıslak ve kaygandı. Kaza olsun istemezdim. Herhangi bir sağlık sorunum yoktur. Herhangi bir hız sınırı levhası, viraj öncesinde görmedim. Olay nedeniyle çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda dün sabah saatlerinde, Tokat'tan Tekirdağ istikametine giden Tokat Yıldızı firmasına ait yolcu otobüsü, Sancaktepe ilçesi Paşaköy Mahallesi mevkisinde bariyerlere çarpmıştı.

Yolcu otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı kaza sonrası Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında otobüs şoförü Hidayet İstanbullu gözaltına alınmıştı.

Öte yandan, otobüsün devrildiği ve bir süre sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.